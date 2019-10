Näosaate uus juht sattus juhuslikult teatrikunsti õppima: ma ei teadnud isegi, kes on Kalju Komissarov 

Legendaarsest teatrikunsti õppejõust sai Sandri üks tähtsamaid eeskujusid ja mõjutajaid, aga ta tunnistab Kroonikale, et algul polnud nendevaheline klapp kõige parem. "No ega mu tulemused esimesel õppeaastal teab mis head ei olnud ja Kalju isegi korra ütles, et ta ei tea, kas see oli seda väärt, et mind kooli üldse sisse võeti."