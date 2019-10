Saara Pius tegi mootorrattaload: isegi näosaate finaal ei olnud nii hull kui ARKi eksam! 

Tema abikaasa, näitleja Märt Pius oli alguses naise idee peale naernud. "Eks ta natuke kikivarvukil suhtus, et naine nüüd teeb," tähendas Saara.

Kuigi eksami sooritas Saara esimese korraga, tunnistas ta, et see oli raskem, kui ta alguses arvas: "Eksam oli viimase aja üks raskemaid asju, mida olen teinud. Olin ikka täitsa närvis. Isegi näosaate finaalid ei olnud nii hullud. Miskipärast läksin ma nii närvi: suu kuivas, käed värisesid. Miskipärast on seal ARKi eksamis midagi, mis ajab väga närvi."