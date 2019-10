Stiilimuutuse teinud ja 45 kilo kaotanud Sünne Valtri: tahan olla selline nagu oma peigmehega kohtudes 

„Tegelikult ma ei tee väga trenni. Minu trenn on lava peal olemine, see tund-poolteist, aga me kõik teame, et kaalulangus ja tervis hakkab pihta siiski toitumisest. Kui sa oled artist, kes töötab 24/7 ja kellel ei ole muud võimalust kuskilt toitu hankida, kui ainult tanklatest öösiti, siis väga terve sa ju olla ei saa,“ rääkis ta.

„Ma isegi nimetaksin seda natukene jonnimiseks. Kui inimene ikkagi vaatab ühel päeval peeglisse ja leiab, et aga ma ju ei taha tegelikult selline olla, siis tuleb midagi ette võtta,“ selgitas ta oma otsust.

„Ma tahan olla selline, nagu ma olin siis, kui ma kohtusin oma peigmehega, kes nüüdseks on minu abikaasa,“ põhjendas ta, miks ajaratta nii öelda tagurpidi tööle on pannud. „Kuna ma tahan teine 20 aastat ka temaga koos olla, siis noh, et ära ei väsiks,“ naljatles ta.