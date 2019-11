ÕL VIDEO | Kolm näosaadet kinni pannud Eleryn ammutab tuge lähedastelt: mind ootas kodus plakat „Kas sa abiellud minuga?“ 

Neljanda saate parimaks tulnud Eleryn Tiit rõõmustab järjekordse võidu üle: "Minu jaoks on see nii suur üllatus." Eleryni sõnutsi ei olnud see hittlugu sugugi temalik, aga tänu harjutamisele õnnestus tal tulemus kätte saada.

Seekordse etteaste kohta tunnistab Eleryn: "Väga kartsin. See oli minu jaoks hästi raske ülesanne, väga ületasin ennast. See istus üsna ebamugava koha peal."

Lauljanna ammutab palju tuge lähedastelt. "Nad on nii toetavad ja usuvad minusse kümme korda rohkem kui ma ise," lausub Eleryn. "Kui ma räägin, et mul ei tule välja, siis nemad annavad usku. Mul on maailma kõige lahedam ja parim sõbranna, kellega ma koos elan. Kui ma esimese saate võitsin ja öösel koju läksin, oli seina peale tehtud suur plakat sõnumiga "Will You marry me?" [Kas sa abiellud minuga? – ingl k]."