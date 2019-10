ÕL VIDEO | Kolmanda näosaate võitja Eleryn maadles kiire vibraatoga: see on keeruline, pea tahab hakata kaasas käima 

"Oleks saanud paremini, aga sellele ma hetkel ei mõtle. Täna ei ole kõige parem häälepäev. Sellel hetkel andsin muidugi oma parima – olen ikka rahul, muidugi," sõnas 23aastane lauljanna.

Airit mäletas Eleryn tema esinemise järgi "Eesti laulul". "See etteaste oli üsna huvitav ja värvikas, isegi natuke naljakas minu jaoks. Võibolla sellepärast, et ma ise ei ole selle muusika austaja. Kantri on minu jaoks veidi kaugemal, kui ma ise teen," sõnas ta.

Kohtunike arvamusi võtab Eleryn väga tõsiselt: "Nad on ju oma ala professionaalid. On need kommentaarid siis positiivsed või negatiivsed – ikka võtan arvesse. Kui ongi midagi negatiivset, siis ikka jääb kripeldama, aga arvan, et see viib ka edasi."