UUS PÄEV, UUS DRAAMA! „Rannamajas“ on paar, kelle vahel oli juba enne saadet enamat kui sõprus 

„Rannamaja“ eelviimases osas on väikest Kristot tabanud kurbusehoog, sest ta taipab, et Merylin ei vasta tema tunnetele samaga. Üksi toas mõtiskledes läheb neiu teda aga peagi otsima ning soovib selgust saada, kas noormehel on kõik okei. „Mida sa selle okei all silmas pead?“ uurib talt Kristo. „Ma ei tea, kas sa oled pettunud milleski, solvunud?“ vastab Merylin. Aruka mehena ei taha Kristo sügavaid teemasid purjus peaga arutada ning ütleb, et räägiks Meryliniga pigem järgmisel hommikul, kui kõik kained on.