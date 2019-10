Rängalt läbipõlenud Yoko Alender: kokku kukkumisi oli paar korda 10 päeva jooksul 

„Esmane mõte oli, et suren ära ja ainus mõte oli, et mis lastest saab,“ tunnistas naine, kes läbipõlemise tõttu kokku kukkus, haiglaravi sai ja kuu aega ravimeid sõi.

„Kalendri asemel oli mul üks A4 paber, kus mul oli terve kuu,“ sõnas naine, lisades, et kuna kevadel toimusid ka kahed valimised, siis ei olnud tal aega vaadata ühte päeva vaid ta elaski nii öelda kuu plaaniga. „Minu juht mõte oli see, et ma pean tegema kõiki neid asju, mida ma pean tegema. Kui ma neid ei tee, siis ma ei ole piisav,“ meenutas ta.

Joogaga on naine tegelnud mitu aastat, tal on isegi õpetaja litsents ja kevadel andis ta tundegi. Palju on räägitud sellest, et jooga aitab rahuneda, kuid sellest ei aidanud. Suvel põles naine aga totaalselt läbi. Sellega kaasnesid tugevad paanika- ja ärevushood ja füüsilised tundmused. „Minu jaoks see siis väljendus selles, et oli ääretult halb olla ja ma minestasin ära lihtsalt. Neid kokku kukkumisi oli paar korda, ütleme ühe sellise 10 päevase perioodi jooksul,“ meenutas ta. Kaks korda käis ta ka erakorralise meditsiini osakonnas, kust ta pärast läbivaatust alati koju saadeti.

„Alguses rahusteid. Tegelikult rahustid ei ravi, nad võtavad need sümptomid maha ja aitavad su kehal jälle jõuda sellesse faasi, kus ta saab ise hakata enda tervendamisega tegelema. Aga sealt edasi ka mu perearst ütles väga adekvaatselt, et enamus sellest tööst tuleb endal ära teha,“ meenutas naine. Meditatsioon ei olnud talle võõras ning ta arvab, et just see, et ta oli harjunud iseendaga tegelema ta päästiski. Kuid nüüd tuli viia see järgmisele tasemele. Nii võttiski ta appi teadlikkuse harjutused, mida inglise keeles nimetatakse mindfullness.