„Kuuuurija“ annab sõna tõrjutud isadele: lastekaitseametnikud on emade poolt 

Anna näitas saates ka mehe saadetud sõnumeid. Anna vend tapeti ning ühes sõnumis soovib mees ka naisele sama saatust. Naine pole oma lapsi näinud juba 2,5 kuud. Ardi sõnul seda seetõttu, et Anna on lapsi löönud, laste ema sellega aga ei nõustu.

Isa kuulis surnud lapsest alles vennanaise kaudu

„Kuuuurijas“ rääkis oma loo ka Janno, kelle lugu on juba šokeerinud tervet Eestit. Käesoleva aasta juulis sai politsei teate, et Haljala vallas on avastatud kuueaastase poisi surnukeha. Janno läks elukaaslasest lahku umbes aasta tagasi ning vaidleb samuti oma laste emaga hooldusõiguse pärast.

„Lastekaitsetöötaja ütles, et sina mine tööle ja teeni raha. Nad ütlevadki seda, et ema juures on parem ja ema on sünnitanud need lapsed, aga isa on ju täpselt samamoodi teinud need lapsed valmis,“ sõnab Janno. Eksnaise sõnul on mees aga aasta algusest kuni juunikuuni olnud lastega neli korda, millest kahel korral on nad varem tagasi toonud. Pooltel kordadel olevat lapsed koju tulnud haigetena ning mees ei tundnud lastega toimuva vastu huvi.

Juulis suri aga Janno poeg üleöö. Isa on sellele mõelnud igal ööl, mis võis olla küll selle põhjuseks, et poiss enam ühel hommikul ei ärganud. Ainus, mida Janno teab, on see, et poeg kukkus paar nädalat enne surma batuudilt. Isa oletab, et pojal võisid tekkida peapõrutuse ja kukkumise tõttu hingamisraskused.

Poja surmast kuulus Janno vennanaise kaudu, kellele naaber oli helistanud ja rääkinud. Vennanaine palus Jannol uurida, kas see vastab tõele. „Kõndisin lihtsalt, Haljala poole. Ma ei tahtnud uskuda seda, et teda pole,“ meenutab Janno traagilist sündmust. Kohale jõudes oli poja surnukeha veel toas, kuid Jannot tema juurde ei lubatud. „Seisin nagu kalts seal ukse ees,“ sõnab Janno.