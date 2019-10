Eesti Heategevussaade „Inglite aeg“ palub teada anda hädasolijatest, keda aidata Televeeb , täna, 14:50 Jaga: M

Keili Sükijainen Foto: TV3

TV3 heategevussaade „Inglite aeg“ tuleb 2019. aasta jõulude eel juba kuuendat korda. See on ainus heategevussaade, milles kogutud summa läheb jagamisele saates osalenud abivajajate vahel ja nii teavad inimesed täpselt, kelleni nende annetusraha jõuab. Saade on tänu Eesti rahva abile suurte summadega toetanud inimesi ja perekondi, kelle eluteele on saatus veeretanud raskusi, millest ainult oma jõududega on väga keeruline välja tulla. Saatejuht Keili Sükijainen on olnud „Inglite aja“ kõrval aegade algusest. Ta teab, et oma murest rääkida on raske, veel enam teha seda televisioonis avalikult kõigi ees. „Iga hooaeg on ikka mõni selline pere, kes väga kardab tähelepanu, kuid tegelikult on oma mure jagamine vähim, mida väljapääsmatus olukorras teha – edasi on ju võimalik ainult paremuse poole minna,“ julgustab Keili kõiki kirjutama ning ka enda kõrval olevaid hädasolijaid märkama. „Sageli jõuavad just naabrimehe või sõbranna abil meieni tõelised abivajajad. Eesti inimesed on nii t