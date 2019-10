Televaatajate arvamused uuenenud näosaatest: saatejuht on hea, kuid uus formaat on endise näosaate hale vari 

“Ausalt öeldes see saade mulle eelnevatel hooaegadel meeldis, aga no see hooaeg on mage, jube mage kohe kahjuks,” kirjutas Nuuks .

Kõige värskemad Televeebi uudised otse sinu postkasti

“Kuna on alles algus, siis saan veel aru, aga kui nii jätkub, siis küll ei tahaks vaadata. Ma ei saa aru, kas see saade on paroodia või jäljendamine. Need kaks asja ei ole ühesed. Veel häirib see, et enamus esinejad kipuvad ikka võõras keeles esinema. Kas meie Eestimaa lauljad on nii viletsad, et neid ei ole mõtet parodeerida. Häirib, et parodeeritakse või jäljendatakse mingeid enamusele tundmatuid lauljaid – põhiliselt ikka inglise keelsed. See saade ei ole mõeldud ainult tänapäeva eesti keelt enam mittevaldavatele noortele (nendel on ju telefonid ja Facebookid, las istuvad seal),” pahandas Tiiu.