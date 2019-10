Helen Lokuta kiidab Norman Salumäe etteastet näosaates: võiksime proovida koos duetti laulda 

"Kui pilti vaadata, ei saa aru, et tegemist on mehega, totaalne muutumine," tõdeb Lokuta Kroonikale, et Salumäe nägi väga hea välja. "Mulle kõige rohkem meeldis tema täpsus pisikestes nüanssides, nagu näiteks portamentod, mida ma selles aarias kasutan ja ka muud detailid, milles nägin, et ta oli põhjalikult ettevalmistunud. Suurepärane õnnestumine Normani poolt! Kui keegi telesaatesse meid kutsuks, võiksime koos duetti proovida laulda," sõnab lauljanna.