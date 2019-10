Märt: See tõmbas pulsi 200-ni. Ma tean seda trenni kus ratastega sõidetakse. Samal ajal laulda see on ikka... See oli väga ilus, seda numbrit mina ootasin kohe!



Mart: Said väga hästi kätte Ariana Grande energia. Mina nende masinate läbi olen palju kannatanud, ma ei oska neid reguleerida! Situatsioon spordisaalis muutub kohe, kui selline tütarlaps sinna trenni tuleb tegema. Ohtlikud mängud!



Tanja: Võtsid endale raske ülesande tema videot lavastada, sest tema seal ju ei laula otse, see on võimatu. Seda on füüsiliselt nii raske teha. Mulle meeldis, et see seksikus ja eneseimetlus oli olemas. Üks silm tahtis vahepeal vaadata mehi, aga tähelepanu tuli ruttu sinu peale tagasi. Raske tükk, said peaaegu hakkama.



Mait: Vägev jõu- ja ilunumber. See number oli nii kitš kui olla sai, tore meelelahutuslik number saate lõppu. Väga hästi flirtisid.