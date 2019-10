„RANNAMAJA“ POMM! Kaks osalist olid juba enne seriaali soojades suhetes 

Üllatusena ei tulnud kummalegi, et "Rannamajas" kohtutakse. "Teadsime mõlemad, et lähme saatesse," lausub Kerli. "Oli kunagi 50/50 seis – nagu oli midagi, aga nagu ei ole ka. Ma ütleksin küll, et oleme lihtsalt sõbrad."

Kristo kinnitab samuti, et nad on Kerliga vaid sõbrad. "Ma ei mäleta, kuidas me täpsemalt kohtusime, aga elasime samas külas. Meil olid ühised tuttavad ja paar korda sai peol käidud," räägib ta. "Sõbrad oleme siiamaani. Kuna elame samas kandis, siis vahepeal oleme koos tööl käinud. Ega ma enne ka teda nii palju ei teadnud, aga sarja jooksul õppisin rohkem tundma. Kindlasti ma temaga mingeid romantilisi suhteid ei soovi. Sõbrana ja pidudel käia on temaga huvitav."