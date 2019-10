GALERII | Draamasarja „Lahutus Eesti moodi“ stenarist Martin Algus: tänapäev annab palju ainest kibemagusaks looks 

"Ettevõtjast Laura tahab lahutada üle 20 aasta kestnud abielu oma muusikaõpetajana töötavast mehest Akslist, kuna nad on täiesti lahku kasvanud. Mees on vinguv konservatiiv, naine aga kunstnikuhingega liberaal. Mees on pessimistlik vigadeotsija, aga naine tunneb, et tahab veel elada ja vabalt hingata," kirjeldatakse uut kodumaist sarja "Lahutus Eesti moodi".

"Kuigi statistika näitab, et pooled inimesed, kes tänapäeval abielluvad, ka varem või hiljem lahutavad, siis tegemist on siiski meelelahutusliku sarjaga," rääkisid sarja tegijad esilinastusel.

"Kõik see aeg, kus me elame, on mingis mõttes erakordne," sõnas sarja stenarist Martin Algus: "Kui sa tahad mingit kibemagusat lugu välja mõelda, siis aeg annab palju ainest. Kindlasti on aga ka teravaid ja mõtlemapanevaid momente. Samamoodi on sarjas kibemagusat huumorit ja mõtlemapanevaid momente. Lahutus tähendab meie puhul ka meelelahutust. Ta ei ole traagiline sügiskaamos."

Režissöör Ergo Kuld rääkis, et sarja peaosalised Jan Uuspõld ja Liina Vahtrik tulid mõttesse orgaaniliselt. "Valikud on intuitiivsed ja mingit pidi nad minuni jõuavad," sõnas Kuld, lisades naljatamisi: "Eks ma võtan näitlejate liidu lehe lahti ja hakkan surfama."

Kuigi Liina Vahtrik ja Jan Uuspõld on päriselus olnud ka kallimad, ei seganud see sarja tegemist. "Mõtlesin, et see on mingisugune teraapia, et mängime läbi, et sellest pärast aastaid üle saada," naljatas Jan.

"Kui oleks esimesel päeval kutsutud, siis oleks pehmelt öeldes pakkumise kuu peale saatnud," tunnistas Liina. Aga aega on palju mööda läinud: ei tohi unustada, et tegemist on näitemänguga ja me oleme näitlejad."

"Eks seal muidugi küsiti produktsiooni jooksul, mis on sarja moraal, aga mina ei ole nõuandja. Stenaarium räägib sellest, et on Eesti mees ja naine, rollid on vahetunud – naine töötab, teenib raha. Mees on kodus, aga üllatus-üllatus – ikka ei olda rahul. Võibolla see ongi mõttekoht," lausus Vahtrik.