FOTOD | ETVs alustab „Taevavalvurid“, mis paneb proovile inimvõimete piirid

Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liikme ja tegevjuhi Ivar Värki sõnul tutvustab telesaade lennundust laiemalt ja annab väga hea ettekujutuse lennujuhi elukutsest. Televaatajatel on ühtlasi võimalus saadet jälgides ja ülesannetele kaasa mõeldes ennast analüüsida, kas nad sobiksid lennujuhiks. „Tegemist on elukutsega, millest kuigi palju ei teata ning seetõttu ei oska noored ka antud ametit elukutseks valida. Lennuliiklus kasvab nii maailmas kui Eestis aasta aastalt ning lennujuhid on need, kes vastutavad igapäevaselt tuhandete reisijate ohutuse eest,“ lausus Värk. Ta lisas, et kuna lennujuhi amet on väga vastutusrikas, siis on oluline, et lennujuhi väljaõppe programmi astuksid arukad, julged ja kohusetundlikud inimesed, kes on valmis võtma vastu tõelisi väljakutseid. „Tänu erinevatele situatsioonidele näeme saates osalejate võimekust ja potentsiaali saada tubliks lennujuhiks ning seeläbi teha värbamises õigemaid otsuseid,“ selgitas Värk.