Sven Lõhmus esines keset kaost: terve klubi kakles, minust lendasid mööda õlleklaasid, toolid ja lauad! 

Eesti üks populaarsemaid diskobände on toimetanud tsüklitena: 1995. aastal alustati tegevust ning 2005. aastal tuldi uuesti kokku. Nüüd, 25 aastat hiljem, on otsustatud süntesaatorid stepslisse panna ja lavale astuda. "Meil bändiga ongi see tegemine selline, et teeme seda jõudumööda," rääkis saates bändi looja ja helilooja Sven. "Ise oleme ka selle muusika fännid. Igapäevaselt on meil kõigil tööd ja muud asjad, aga endiselt on hea teha oma muusikalise lapsepõlve bändi edasi."

"Kui küsida DJ-de käest, mis on kolm top-lugu, mida siiani klubides mängitakse, on üks lugu kindlasti Mr. Happymani "Las mina proovin siis ka"," sõnas Sven.

Pöörased 90ndad

"Aastal 95–96, kui me tegutsesime, on neid näiteid vähem, kui oli poistebändiga Black Velvet [90ndate menubänd, kus vennad Lõhmused olid liikmed – toim.], aga oleme olnud sellises situatsioonis, kus terve klubi kakles omavahel," meenutas Sven vabariigi algusaastaid. "Bänd oli lava peal ja laulis, aga minust möödusid õlleklaasid, toolid ja lauad – totaalne kaos oli. Olime osa selles suures melus. Igasuguseid asju on nähtud."

Sulev jagas aga lugu enne Mr. Happymani aega, kui ta diskorina toimetas. "Kroon oli just tulnud ja lauale pandi 500 krooni. Ühe loo eest anti 500 krooni ja öeldi, et kui sa ei lase seda lugu, siis ähvardatakse relvaga. Tegemist oli korraliku makaroviga," meenutas Sulev uskumatut seika. "Eks ma säilitasin rahu – mida sa ikka seal võimled." Nii jõuliselt nõuti "Captain Jacki".

Sven mäletas, et vend oli sellest situatsioonist äärmiselt häiritud. "Elasime siis Türil. Mäletan, et Sulev oli väga kohkunud. See oli ikkagi šokk. Võibolla tänapäeval ei kujutagi seda ette," rääkis Sven. "Tol ajal oli kauboikapitalism. Kui hilisemalt nägime peenemat suhtumist, siis 90ndate alguses oli kõik nagu otsekohesem."