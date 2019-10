Saated FOTOD JA TUTVUSTUSED | Siin nad on – „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ värsked osalejad! Katharina Toomemets , täna, 13:29 Jaga: M

"Su nägu kõlab varsti tuttavalt" osalejad Foto: Fotokollaaž/TV3

Juba sel pühapäeval läheb käima saate „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ hooaeg, kuhu said sedapuhku kandideerida kõik inimesed, kes seda vähegi soovisid. Nüüd on selge, kes on need kaheksa noort särtsakat lauljat, kes 10 000 euro nimel võistlustulle lähevad. Miks nad saatesse kandideerisid? Millist artisti nad kindlasti parodeerida tahavad? Kas olulisem on parodeerimine või täpne jäljendamine? Neile küsimustele annavadki saates osalejad nüüd vastused. Kaheksa osalejat on teie ees!