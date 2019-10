Eesti selgeltnägijasaate maag Anzori naudib Gruusias tõelise superstaari elu! 

Filmikompanii Osakond juhi Aivo Spitsonoki sõnul on Gruusias toimuv festival suunatud rohkem filmi- ja teleoperaatorite töö tunnustamisele. Lisaks auhinnagalale on kahepäevasel festivalil võimalus tutvuda teletehnikaga ning toimuvad töötoad. Festivali mastaapsusest räägib see, et kohal on telemaailma koorekiht. Eestlase sõnul viibisid seal nii BBC kui ka teised teleinimesed üle maailma.