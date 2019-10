Briti jäätantsusaates võistleb esmakordselt meespaar! 

Väidetavalt palus Watkins ise, et teda pandaks paari mehega, ning telekanali ITV produtsendid toetasid tema ettepanekut. Walesist pärit laulja avalikustas 2007. aasta intervjuus, et on gei. Stepsi päevil oli Ianil suhe bändi mänedžeri Tim Byrne'iga. 2007-2017 kestnud kooselust Craig Ryderiga on poptähel surrogaatema abil saadud kolmeaastased kaksikpojad.

Matt Eversil on seljataga abielu naisterahvaga, kuid mullu jaanuaris tuli ta ajakirja Attitude intervjuus kapist välja. Põhjuseks nimetas Ameerika uisutaja osalt oma onu aidsisurma ning Donald Trumpi presidentuuri. "Tahan näidata noortele, et see, mida sa tunned või kellena sündisid, pole midagi halba."