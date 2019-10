Tõnis Niinemets: „Eesti laulu“ juhtimine on olnud minu väike unistus 

"Ma ei tee sellest vähem numbrit, kui ma ütlen, et see on mingil määral üks väike unistus küll. Elus peavad ikka väiksed unistused olema. Vaatad seda “Eesti laulu”, kui see hakkas 12 aastat tagasi, ja mõtled, et päris kolossaalne asi, seda tahaks küll juhtida," rääkis Niinemets.

"Mina ei ole kunagi ühtegi galat niimoodi juhtinud, et mulle oleks antud lihtsalt kaardid kätte, et siin on tekst ja räägi, vaid ma pean olema selle koostamise juures, et see oleks mulle suupärane, et see oleks mõnus ja minulik, et ma tunneks ennast selles tekstis vabalt. See on oluline,” ütles ta. “Mulle meeldib nii, et kui mul on enne teada, mida ma räägin, siis ma harjutan seda.”