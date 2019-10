„Rannamaja“ Merylin: montaaž on teinud oma töö. Kristo ei olnud minu jaoks kunagi atraktiivne

Vallaliste peol toimusid šokeerivad pöörded

Pärast kohtingut tõdes Merylin, et Kristo on väga asjalik inimene ning väärib enda kõrvale head naist. “Tunnen, et Kristoga on rohkem sidet tekkinud kui esimesel päeval!” rõõmustas ta. “Väga romantiline kohting oli, kõik oleme omal südamelt ära rääkinud,” sekundeeris Kristo.

Enne vallaliste pidu tundus õhus olevat aga kahtlusi. Kristo ütles poolnaljatledes, et loodab, et leiab peolt kellegi. Merylin oli sellest ilmselgelt šokeeritud. “Igaüks peab enda südame järgi käima, kui ta leiab arvab, et see inimene on parem, kui keegi siit majast, siis ma ei saa ju kätt ette panna,” ütles Merylin, kes oli silmnähtavalt ärritunud.

Temal oli plaan peole minna ja peolt tulla koos Kristoga. Kui rannamajalised pidi enne pidu otsustama, kas lähevad peole siiski praeguse paarilisega, otsustas Kristo pärast pikka mõtlemispausi siiski koos Meryliniga minna.

Kui vallalised peokülalised olid rannamajja saabunud, võttis olukord aga hoopis ootamatud pöörded. Merylinil jäi kohe külaliste hulgast silma üks tumedapäine rosinasilmne noormees. Merylini tunded ei jäänud Kristol märkamata. “Ta hakkas kohe teistmoodi käituma, selline asi üldse ei sobi!” ütles Kristo.

“Üllatus oli mulle see, et Merylin läks kohe mingi posiga rääkima, ma küsisin, et mis teema on, ta ütles, et õhtul räägime ja hakkas sellist teemat ajama. See oli veits imelik. Ta enda arvates tegi kõik õigesti, sebis mingit lambist venda… Ju ta ise teab siis, mis mulje temast jääb siin kaamera ees…,” kommenteeris noormees Merylini käitumist.

Merylin proovis rosinasilmset noormeest majja meelitada, küll teki all rannas, küll maja terrassil. Nägus noormees pidi aga tõdema, et ei saa majja jääda. Kristo tundis ilmselgelt kahjurõõmu selle üle, et Merylin rosinasilma käest räigelt korvi sai.