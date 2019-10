Järjekordne suhteskandaal „Rannamajas“: Kristo ja Merylin planeerisid juba ühist tulevikku, kuid neiu hakkas vallaliste peol teist kutti sebima! 

Rannamaja elanikud olid väikese Kristo ja Merylini suhtearengutes üle enne pidu väga õnnelikud. Ada arvates on Kristol ja Merylinil oma sarnaste iseloomude tõttu suurepärane sobivus. Ka valvekaamerad olid täheldanud suuremat lähedust Kristo ja Merylini vahel.

“Ka valvekaamerad olid täheldanud suuremat lähedust Kristo ja Merylini vahel,” ütles Merylin enne Kristoga Haapsallu kohtingule minemist.

“Ma preagu veel ei oska öelda, kas ma näen ennast temaga suhtes olevat, sest on vaja aega ja rohkem koos olla,” rääkis Merylin. “Just ütlesime, et meeldime teineteisele, aga tahaks rohkem teda tundma õppida,” hellitas ka Kristo lootust.

Kohting läks paaril suurepäraselt ning juba arutleti ka sügavamatel teemadel. “Tegelikult on tal väga palju häid omadusi, mida ma ei oleks osanud arvata, et tal on,” kommenteeris Merylin Kristot.

Paar rääkis isegi laste saamisest. Kristo küsis Merylini käest, mida ta lastest arvab ja Merylin vastas, et tema tahaks lapsi juba kahe-kolme aasta pärast saada. “Tuleb palju tuleb, isegi kui preagu peaksin saama lapse siis täiesti vabalt ma suudaksin teha karjääri lapse kõrvalt. Kõik on suutnud, kõik on tahtmise küsimus,” sõnas naine.

Vallaliste peol toimusid šokeerivad pöörded

Pärast kohtingut tõdes Merylin, et Kristo on väga asjalik inimene ning väärib enda kõrvale head naist. “Tunnen, et Kristoga on rohkem sidet tekkinud kui esimesel päeval!” rõõmustas ta. “Väga romantiline kohting oli, kõik oleme omal südamelt ära rääkinud,” sekundeeris Kristo.