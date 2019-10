Katrin Viirpalu esimesest eetrikogemusest: käed ja jalad värisesid, aga hääl mitte 

„Väga vara tähendab seda, et kell heliseb ikkagi viie paiku. Tavaliselt küsitaksegi „Terevisiooni“ tegijatelt kõige rohkem seda, et kuidas te jaksate hommikul ärgata. Ma olen ärganud ka tegelikult täiesti öösel – kahe-kolme aegu –, kui meil on olnud erisaated. Siis on tarvis välja sõita kuhugi Tallinnast kaugemale, nii et ma olen jõudnud ka enne kukke ja koitu ja pererahva ärkamist näiteks Läsna-Loobul ühe toreda talukoha õuele,“ meenutas Viirpalu, kuidas teletegijad kolinaga ajasid pererahva üles ja koduloomadki olid üllatunud, et nii vara toimetatakse.

„Te kindlasti teate, et tavaliselt kui heeliumit sisse hingata, siis hakkab inimene tegema peenikest porgandi häält aga on veel üks gaas ja kui seda sisse hingata, siis põhimõtteliselt hingad sa sisse Georg Otsa hingeõhku ja see hääl, mis siis pärast valla pääseb on võimas. Madal, mis sobibki sinna rahvusooper Estonia lavale. Ja nii juhtuski, et kui ma seda väävelheksafluoriidi sisse hingasin, siis see hääl mida ma siis tegin üllatas mind ennast, ajas naerma, ehmatas korraks, et kaua see kestab,“ meenutas ta.