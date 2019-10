Strippar Marco lõuaimplantaadist: tekkis auk ja lasin selle eemaldada 

„Oli üks vanem proua, kes meil teeb siin neid asju, läksin kohale ja ta ütles, et tal seda kolmandat suurust pole, et paneme kõige suurema,“ sõnas Marco. Ta soovis olla lihtsalt pisut parem. „Ma olin sellel ajal selline, et mõtlesin kogu aeg, et võiks olla veel ja veel parem,“ põhjendas ta oma valikut.

Kuigi osad arvavad, et Marcol on implantaat senini sees, siis tegelikult see nii ei ole. „Miks ma ta ära võtsin? Me olime tüdrukutega Ameerikas, raseerisin lõuga ja äkki tekkis mingi auk. Minu keha vist ei võta silikooni vastu ja siis ma lasin ta ära võtta,“ selgitab ta, et implantaat oli küllaltki tugevalt sees ja nii paigaldamise kui ka eemaldamise ajal oli ta ise ärkvel.

Omal ajal maksis see 13 000 krooni, mis strippari sõnul ei olnud otseselt suur summa, sest majanduskriisi veel polnud ja rahad lendasid.

2003. aastal lasi ta ka botoxit otsaette süstida, kuid see on ka kõik. Rohkem pole ta kunagi midagi teinud – rinnalihased, reied ja tagumik on päris.