TV3 VIDEO | Avameelne intervjuu! Jaak Madison abiellumisega ei kiirusta: seda tuleb teha sama korralikult nagu poliitikat 

Madison nägi Männistet esimest korda poolteist aastat tagasi Vabariigi aastapäeval. “Merit oli esinemas Vabariigi aastapäeva suursündmusel Vabaduse väljakul ja siis ma vaatasin, et kes see küll on. Sealt see asi hakkas vaikselt kulgema,” räägib ta saates "Duubel".

Huvitav, et Madison end tagasihoidlikuna kirjeldab, sest Madison on endast jätnud pigem räuskava poliitiku mulje. “See ei ole kunstlik kuvand. Räuskav ma ei ole, ma ei ole kunagi üle piiri, vähemalt oma arvates, läinud,” kommenteerib ta.

“Hoolimata sellest, et on olemas inimesi maailmas, et kõik peaks ilus, lilleline ja vikerkaarevärviline, reaalne maailm on palju teistsugusem,” ütleb ta. Lähiajal ei ole Madison enam särtsakate sõnavõttudega silma jäänud. Mehe sõnul on ta lihtsalt vanemaks saanud. Siiski ei kahetse ta enda sõnul midagi, mis minevikus sai tehtud või öeldud.

Vastuseks küsimusele, kas Ruuben Kaalep on Madisoni arvates väärikas poliitik, järgnes pikk vaikus. Kuid siis vastas ta: “Ma arvan, et see on väga väärikas, et ta rõhutab piirilepingu probleemidele ja et ta südameasjaks, nagu ma olen aru saanud on väga selgelt eesti rahvuse ja keele küsimus. Mis puudutab väljaütlemisi või suhtlusstiili, või olemust, kuidas sa esined, eks see ole selline hinnangute küsimus juba. Ei ole minu asi arvustada või kritiseerida Ruuben Kaalepit.”

Madisoni sõnul pole tema Kaalepiga ise tema käitumisest rääkinud, kuid niiöelda kõrvast sakutatud on teda erakonna poolt küll. “Minu teada on erakonna esimees temaga rääkinud,” ütles Madison.

Kindlasti on palju pereisasid, kelle rõõm oleks suur, kui tütar tooks väimehekandidaadiks Jaak Madsioni, sama palju on neid, keda see ehmataks. Kuidas läks Meritil? “Minu lähiringkond on väga toetav olnud Jaagu ja minu suhtes, eriti pärast seda, kui nad on temaga isiklikult tuttavaks saanud ja näinud, milline inimene Jaak tegelikult on. Kõik on veendunud, et tegemist on täiesti normaalse inimesega, ei ole midagi hullu,” vastab naine.