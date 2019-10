ÕL VIDEO | Näosaate võitja Madis kehastus koloratuursopraniks: valisin loo selle järgi, mida suudan ära laulda 

Madis oli saate lõpuks kogunud Kärt Antoniga ühepalju punkte. Kuidas siis võit aga Madisele tuli? Viigi korral otsustab võitja see, kellele andis maksimumpunktid žürii esimees. Et esimees Tanja andis oma 12 punkti just Madisele, saigi too võidu.