ÕL VIDEO | Esimese näosaate võitja Eleryn: tegelikult mul polnud plaani saatesse kandideerida 

Eleryn Tiit on üks kaheksast noorest talendist, kes end saate „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ sel hooajal proovile paneb. Esimese saate Eleryn võitis ja nii saab ta järgmises saates puutumatuse – kui ta kõige vähem punkte peaks saama, siis tema koju ei lähe. „Magama jäin ma päris mitu tundi, sest mul käis igasugu mõtteid peast läbi,“ tunnistab Eleryn, et saatele eelnev öö jäi lühikeseks. „Hommikul tulin kohale hea tundega – saab toredate inimestega aega veeta ja tehakse lahe grimm. Ma lihtsalt pole veel jõudnud süüa,“ tunnistas ta pärast saadet.

"Su nägu kõlab varsti tuttavalt" esimene saade Foto: Tiina Kõrtsini

Eleryni esimese saate kehastatav oli kuuekümnendate popi-, kantri- ja rokabillitäht Brenda Lee. „Kõige keerulisem oli võib-olla mõelda end tema ajastusse, ta on üliveider tüüp.“ Kui liigutamisnõksud käes ja jalatatsumine ka, läks lihtsaks. „Mingid asjad – näoilmed ja see, et selg oleks sirge – pidi meeles pidama. Ei olnud kõige keerulisem,“ sõnab lauljatar.