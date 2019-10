ÕL VIDEO | Näosaate uus saatejuht Sander Rebane: alguses jalg võbeles küll 

"Su nägu kõlab varsti tuttavalt" 1. saade Foto: Tiina Kõrtsini

Viimast nelja näosaate hooaega on juhtinud Märt Avandi, kuid uutmoodi näosaates võttis selle ameti üle näitleja Sander Rebane. Mees tunnistab, et ei saanud enne salvestust eriti magada. „Tegin eelmine päev oma saate avanumbrit, David Bowiet, ei saanud selle kohta eriti mingit tagasisidet ja mõtlesin, et issand, see läks nii halvasti, et keegi ei tahagi midagi öelda. Bowie oli mul terve öö peas, tiksus, nii, et ma magasin umbes kaks tundi ja ärkasin kell 7. Suurepärane, mõnus öö oli jah,“ naerab Sander. Mees oli enda sõnul salvestuse eel pisut närvis, kuid mitte saate enda, vaid just numbri pärast. „Ma ei ole varem ju sellist paroodianumbrit teinud.“