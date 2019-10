ÕL VIDEO | Märt Avandi näosaatest: muutusin iseendale igavaks ja see on märk, et tuleb lõpetada 

Miks me aga Märti saatejuhi rollis ei näe? „Aitab küll. Ma olen seda neli hooaega teinud, hakkasin ennast kordama ja muutusin iseendale juba igavaks. See on märk, et ole tark mees, lõpeta ja anna teatepulk üle,“ põhjendab Avandi.

Märt ütleb, et ta ei kahetse, et sel hooajal saatejuhi rollis pole. „Siin on armas olla, kogu meeskonda näha ja need kallistamised-musitamised, mis salvestusele eelnevad, on armsad. Mul oli siia väga tore tulla ja loodan, et mind kutsutakse erinevatel põhjustel veel, aga regulaarselt seda saadet juhtida pole küll miski, mida ma praegu igatseks.“