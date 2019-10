Kanal 2 programmijuht selgitab, miks eemaldati veebist pedofiililoo paljastanud „Kuuuurija“ 

Kohalikud lastekaitsjad rääkisid saates, et ema oli lapse suhtlusest perverdiga teadlik juba varem. Enda sõnul teavitas ema kohe lastekaitsetöötajaid, kui kuulis, et naabrimees on tema lastele lähenenud. Emale jäi mulje, et lastekaitse juba tegeleb sellega ja edastas info politseile. Saates selgus aga, et seda lastekaitsjad siiski ei teinud, ja just see, et ema ise varem avaldust ei teinud, sai talle saatuslikuks.