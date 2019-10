„Laseri“ eksperiment tõestas, et eestlane on valmis lapstööjõu kasutamisele vaatamata odavaid banaane ostma 

"Banaan on eestlase jaoks vabaduse sümbol: kui Eesti vabariik taastati, tähistasid eestlased seda suure hulga banaanidega. See on tänini nii jäänud. Aga kuidas on võimalik, et kaugelt Lõuna-Ameerikast saabuv banaan maksab alla ühe euro?" püstitas "Laseri" autor ja saatejuht Marii Karell saates küsimuse.