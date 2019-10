„Kuuuurijas“ rääkis loo naine, kes arvab, et rinnaimplantaadid rikkusid ta tervise ära. Mitmed arstid seda aga ei usu 

“Ta ei olnud varem sellisest asjast kuulnud ja oli väga imestunud minu sümptomitest. Mulle tundus, et ta kuulis esimest korda sellest. Tema meelest minu mured ei olnud seotud implantaatidega. Ma saatsin talle video ja lingi selle kohta ning video selle kohta, kuidas peaks tegema operatsiooni, kui implantaadid eemaldatakse. Õige on implantaati eemaldada koos kapsliga,” rääkis ta.

Tõepoolest moodustub implantaadi ümber armkoest kapsel, aga arst, kelle poole Meeli pöördus, ütles talle, et tal seda kapslit ei ole. "Mina jällegi läksin uurima ja minu allikad ütlesid mulle, et iga implantaadiga tekib kapsel. Tema ütles peale vaadates, et minul seda ei ole. Mina sain aru niimoodi, et nahakiht, mis on kapsli ümber on ka armkude ja see võib olla toksiine täis, millest see implantaat on tehtud. Kui see jääb sisse, siis keha ei suuda sellest vabaneda ja mured jätkuvad," tõdest naine.

Meeli pöördus kolmanda arsti, Peep Pree poole, kes on Meeli sõnul ainus arst, kes tema juttu uskus. “See, et inimestel on tervisehädad pärast rinnaoperatsiooni läbimist, ei ole eilne uudis. 90ndate aastate algusest kuni tänase päevani on valdav arvamus, et rinnaproteesid ei põhjusta organismi üldiseid haigusi,” selgitas Pree, kes usub, et implantaadid võivad terviseprobleeme tekitada.

“Seal on organismi üldreaktsioon võõrkehale, mis on tehtud silikoonist. Silikoon, nagu paljud teised keemilised ühendid, võivad organismi immuunsüsteemi mõjutada, kui rääkida breast implant illnessist, siis see on tänapäeva termin, rinnaproteesi haiguse väljendit ei ole kasutusele võtnud arstid, vaid patsiendid, kes omavahel internetis suhtlevad,” rääkis ta.

“Rinnaproteesi haigusest rääkides on seal kümneid kui mitte sadu sümptomeid, mida kõike seostatakse inimese rinnaproteeside omamisega, see ei ole absoluutne tõde. Me ei suuda veel täna tõestada, et see asi nii on. See ei tähenda, et me saaks seda eitada,” lisas ta.

“Arstile on kõige tähtsam patsiendi ohutus. Kui sa eitad, siis blokeerid ära oma ajutegevuse. Mul on väga hea meel selle patsiendi üle, kui me räägime immuunsüsteemi mõjutusest võõrmaterjali poolest, siis see mõjutus ei lakka sekundiga, kui olen need proteesid välja võtnud.”

Christinas kliiniku sõnul, kus Meeli proteesid pani, arvab, et naise mured võisid alguse saada tema peast. Asko Salmi, Christinas kliiniku külaliskirurg Soomest ütles, et maailmas on ligi 30 miljonit naist, kellel on implantaadid ning nende puhul on täielikud läbikukkumised väga haruldased.