TV3 VIDEO | Küpseb seaduseelnõu, mis muudab juhilubade saamise tingimusi 

Plaanis on liiklusteooria eksamil vähendada küsimuste arv 40 pealt 30 peale. Sealjuures on küsimuste seas kümme küsimust, mis puudutavad otseselt liiklusohutust ja olukordi liikluses, mis võivad praktikas viia hirmsa õnnetuseni. Neile vastates on lubatud teha üks viga. Ülejäänud küsimuste seas oleks lubatud 4 viga.