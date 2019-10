Lugeja küsib: miks on „Õhtu!“ kolmapäeviti pool tundi lühem? 

Kanal 2 produktsioonijuht Mari-Liis Veskus selgitab, et põhjus peitub sel sügisel 19. hooaega alustanud kodumaises seriaalis "Pilvede all". "Televaatajate üks lemmiksarju on pea kümme aastat erutanud fännide meeli just kolmapäeviti kell 21.30. Tulles vastu sarja austajatele ja püsivaatajatele, jätkab Kanal 2 sel sügisel "Pilvede all" näitamist televaatajatele tuttaval vanal ajal, kolmapäeviti kell 21.30, seega on meelelahutuslik otsesaade "Õhtu!" sel nädalapäeval erandkorras pooletunnine."