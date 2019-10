RÕÕM JA KURBUS KÄSIKÄES! Ada naases „Rannamajja“, Kristo oli õnnelik, Kerli valas kurbusepisaraid 

"Rannamaja" Foto: Kuvatõmmis saatest

Samal teemal Saated Leidis armastuse? „Rannamaja“ Kerli musitab tundmatu mehega Järgmisel päeval mindi üheskoos rannabaari lõbutsema, kuid sealgi ei saadud üle Kerli-Ada-Kristo armukolmnurgast ja see võeti üsna teravalt teemaks. Väike Kristo uuris, miks Ada siiski ära läks. „Nagu ma ka Kerlile ütlesin, siis mul oli väga paha teda vaadata. Ma ei taha, et keegi lolliks jääks. Mina jäin lolliks ja tema jäi lolliks, ma ei taha seda tunnet,“ ütles Ada ja lisas, et üritas tagasi tulles Kristoga ka distantsi hoida, et mitte Kerlile haiget teha.

Seepeale uuris Kerli, et miks Ada juba rannas – kui nad Kristoga oma suhteid käisid selgeks rääkimas – Kristole ei öelnud, et tahab saatest lahkuda, vaid tegi seda vallaliste peol nii majarahva kui ka peole tulnute ees. Ada ütles, et ta lihtsalt ei suutnud terve päev seda välja öelda. „Ma tean, kui rõve on seda kõrvalt vaadata,“ püüdis Ada Kerlile selgitada, et teab, mida too tunneb. „Sa ei kujuta ettegi,“ nõustus Kerli. Teema eskaleerus ja lõpuks põgenes Kerli baarist, et rannas pisut pihikaameraga aega veeta. „Valus on vaadata Kristot ja Adat koos. Kristo vist ei saa sellest aru, et mida ta mulle sellega teeb. Kõik eksid on mind alt vedanud, nüüd Kristo,“ kurvastas Kerli.

"Rannamaja" Foto: Kuvatõmmis saatest

„Ma üritan lihtsalt head nägu teha, et kõik on okei, aga tegelikult pole,“ pihtis Kerli. „Ma joon viimasel ajal palju ja see ongi seepärast, mida Kristo tegi, need murtud lubadused. Põen, et kõik mõtlevad, et ma olen alkohoolik, rõve inimene ja teen vastikuid nalju. Tänu sellele on mul lihtsam, kui ma joon, olen natuke purjus, mul on lõbusam olla ja pole nii valus. Ma ei ole tegelikult selline. Joon suhteliselt vähe, aga see teeb meele kurvaks,“ rääkis Kerli ja puhkes pihikaamera ees nutma. Hiljem tunnistas ta, et armus Kristosse päris kiiresti ära ja Kristo meeldib talle endiselt.