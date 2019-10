Saated Tsikliga läbi Euroopa sõitnud Johannes Tralla: täitsin suvega kümne aasta sõidunormi Andra Nõlvak , täna, 14:49 Jaga: M

"Kreeka kalamees ei soovitanud ujuma minna, nii et ma läksin ujuma," sõnab Tralla pildi kohta Foto: Johannes Tralla erakogu

„Ma mäletan, et oli üks tippkohtumine Roomas, ma istusin ühe kesklinna hotelli katusel ja päike paistis lagipähe. Paar korrust allpool oli Kreeka endine rahandusminister Varoufakis just ära öelnud AK intervjuust, mistõttu arutasin oma Läti kolleegiga melanhoolselt, kuidas mõned inimesed oskavad elada nii, et neil jääb töö kõrvalt aega ka hobideks. Me mõlemad tõdesime, et meie niimoodi elada ei oska. Aga kui teha saade oma hobist? See võiks isegi toimida...“ meenutab telemees Johannes Tralla, kuidas tal tekkis idee sõita mootorrattaga läbi Euroopa.