Saated VIDEO | Norrakad avaldasid Estonia laevahukust rääkiva dokumentaalfilmi treileri Toimetas Katharina Toomemets , täna, 12:07

Parvlaev Estonia Foto: Õhtuleht arhiiv

Möödunud nädala alguses saabus Saksa lipu all seilav sukelduspaat Fritz Reuer parvlaev Estonia hukkumispaigale. Paadilt lasti merre sukeldumisrobot ja telekanal Discovery Norway kinnitas, et Estonia vraki juurde saadetud sukeldumisrobot on droon, mis filmis materjali nende uue doksarja jaoks.