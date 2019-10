ONGI KÕIK! Tallinna TV läks lõplikult hingusele  

Möödunud nädalal teatas sulgemisotsusest Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Tallinna Televisioon jätkab produktsioonifirmana, sest linnal on jätkuvalt kohustus tallinlasi teavitada ja informeerida. See tähendab, et meil on jätkuvalt vaja linnauudiseid toota ja TTV on selleks hea instrument,“ ütles Kõlvart pressikonverentsil. „Me tema statistikat, teame reitinguid ja kui päris aus olla, siis me ei näe tulevikuperspektiivi, kui TTV jätkab telekanalina.“