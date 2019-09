Naised jäävad rasedaks, sest blogija Paljas Porgand vassib andmetega? 

Marii Karell on selle teema oma saates "Laser" ette võtnud ning tõestab, et tegelikult pole imevahend nii usaldusväärne midagi.

"30% kasutajatest jääb aasta jooksul rasedaks, toob naistearst Hedda Lippus välja monitori tegeliku usaldusväärsuse. Ja esimesed ohvrid on juba käes.

"Tõepoolest on naisi, kes Daysyt kasutades soovimatult rasedaks on jäänud," räägib Lippus oma praktikast ja tunnistab, et Palja Porgandi nimi käib läbi nii mõnegi patsiendi jutust.