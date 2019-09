Võigas lugu „Kuuuurijas“: pedofiili vägistatud laps võeti emalt tagaselja ära 

„Kohtust tuli määrus mulle,“ sõnas ema. Juba kaks ja pool kuud on poiss kodust eemal turvakodus. Ema nutab enda sõnul ööd ja päevad.

„Ta ütles, et emme, palun tee kiiresti, ma lähen hulluks, ma tahan koju!“ olid ema sõnul poja sõnad nende kohtumisel. Ema sõnul jõudis enne turvakodusse minekut poeg talle rääkida, et vanamees tahtis kõike filmida, kuid siis hakkas poiss karjuma, mille peale pedofiil ka otse teolt tabati.

Praegu on see 70aastane mees vahi all, kuid ta taotleb enda vabastamist eeluurimise ajaks.

Pedofiili naabrimehe sõnul oli Jaak ka varem kohtunud selle vanamehega. Politsei, prokuratuur ja kohalikud lastekaitsetöötajad olid pedofiilist teadlikud, kuid ei võtnud midagi ette. Kolme kuu jooksul, kui teda on kinni peetud, pole keegi tema naabreid küsitlenud.

Kohalikud lastekaitsjad väidavad, et ema oli lapse suhtlusest perverdiga teadlik juba varem. Enda sõnul teavitas ema kohe lastekaitsetöötajaid, kui kuulis, et naabrimees tema lapsi nillib, neile roose toob ja neid musikesteks kutsub. Info perverdi kohta lubati edastada kohalikule politseile.

Saatest selgub, et ajaks, kui laps saab emaga telefonitsi rääkida, pannakse talle lausa mikrofonid külge. „Ma tahan tagasi oma emme ja issi juurde. Lastekaitse ütles mulle, et kui ma hakkan jonnima ja pirtsutama, siis ma ei saa kunagi koju,“ teatas poiss telefonis. „Nad ütlevad, et mu emme teeb mulle liiga või et ta peksab mind, aga see ei vasta tõele. Minu emme ja issi kaitsevad mind.“

Vallavalitsuse põhiargument ongi see, et ema oli suhtlusest pedofiiliga teadlik ja jättis lapse hooletusse. Ema sõnul ei vasta see aga tõele. Naabridki teavad, et ema oli perverdist naabrimehega hädas.