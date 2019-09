Tanel Padar isarollist ja koolist: oled koguaeg selles roosas mullis 

Hirmutavam lugu on seotud tema vanatädiga, kelle nimi oli samuti Linda, kes oli kurja olemisega, kuid südames hea inimene. „Aga siis juhtus ime, et parajas puberteedieast, mu ema töö juurde tuli üks praktikant Rootsist, kes oli 20aastane Linda. Ise olin 13aastane Tanel ja ma oleks võinud terve selle suve ka tasuta tööd teha, aga õnneks mulle maksti,“ naljatles Tanel rääkides oma seoseid nimega. Tegelikkuses oli Linda aga tema kihlatu Laureni kõige lemmikuim tüdruku nimi ja nii see valik tehtud saigi.

Kui palju uue rolli kõrvalt tal aga aega õpingute jätkamiseks jäänud on? Kuigi alguses oleks ta pidanud oma ülikooli õpingud lõpetama käesoleva aasta kevadel, otsustas elu veidi plaane muuta. „Kuna siin olid igast plaanimuutused, siis oli plaan natukene seda kahekesi olemise aega ka võtta. Nagu Lauren ütles, et ega me kunagi enam päris kahekesi ei saa olla. Isegi kui laps on vanavanematele antud, siis ikka siin (Tanel näitab südamele) on ta koguaeg kaasas,“ selgitas ta. Nüüd ootab teda ees aga koolitöine sügis. Midagi keerulist tema sõnul pole, lihtsalt tuleb osata ennast ümber lülitada.