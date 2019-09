Saated „PEALTNÄGIJA“ 20 | Roald Johannson: kord pidin intervjuu saamiseks välja võtma liitrise viinapudeli Keit Paju, Katharina Toomemets , täna, 13:57 Jaga: M

Roald Johannson Foto: Teet Malsroos

Roald Johannson meenutab „Pealtnägija“ 20. sünnipäeva puhul, et teda kutsuti saatemeeskonda 2007. aasta sügisel, kui Vahur Kersna oli just kõrvale astunud. „“Pealtnägija“ muutis mu elu ja töökarjääri väga suurel määral,“ ütleb Roald. Kutse oli tema jaoks nagu välk selgest taevast. Mees oli neli aastat olnud „Aktuaalses Kaameras“ ja ütleb, et „Pealtnägija“ oli end selleks ajaks tõestanud juba Eesti populaarseima ja vingeima telesaatena. „Mul polnud kunagi unistust, et võiksin „Pealtnägijas“ töötada,“ tunnistab ta.