Mihkel Mattisen: tahan kirjutada endale klaverilugusid 

Kuidas on läinud nii, et ka klassikalist muusikast väga hästi valdav pianist rohkem popmuusikat viljeleb? „Mind on mõlemad valdkonnad väikesest peale väga huvitanud. Ühel hetkel ma saavutasin rahu, et ma tegelen sellega millega tahan,“ sõnas Mattisen. Samas tõdes ta, et erinevatel eluperioodidel on tal erinevad eelistused ja ka klassikaga tegeleb ta palju.