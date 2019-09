Saated „PEALTNÄGIJA“ 20 | Kadi Jaanisoo: iga nurga tagant oleks võinud tulla kuri vuntsidega mees ja mulle uut ja vana teha Keit Paju , täna, 12:30 Jaga: M

Kadi Jaanisoo Foto: ARNO SAAR

„Pealtnägija“ 20. sünnipäeva puhul meenutab selle kunagine saatejuht Kadi Jaanisoo aega, mil veel ise saatemeeskonda kuulus. „Keeruline on niiviisi ühte öelda. Eks ikka parima telesaate auhind on see, mis on näidanud, et asi, mida teed, läheb korda ja võib maailma tegelikult ju päriselt ka muutagi,“ sõnas ta. „Tegelikult ju iga teema „võit“ ehk osalejate jaatav vastus, oli suur rõõm!“