„PEALTNÄGIJA“ 20 | Siiri Ottender-Paasma: mul on hea meel, et mul oli võimalus saate tegemisest osa saada 

Alles hiljuti luges ta meediast, kuidas Heldri elamurajooni arendaja, skandaalne kinnisvaraärimees Margus Valdes sealseid elanikke kiusab, kuid täpselt samast probleemist tegi ta „Pealtnägijasse“ loo 12 aastat tagasi. „Neid peresid, kes Valdese tegude pärast kannatasid, oli ligi 40. Inimesed elasid elektrita, said hiigelarveid koju minemiseks kasutatud tee eest, isegi oma aiataguse koristamise eest,“ meenutab Ottender-Paasma. Tema sõnul oligi hiigelarvete esitamine mehe äriplaan ja nagu näha, on tänaseni. „Kuidas on võimalik, et midagi pole enam kui kümne aasta jooksul muutunud?“ küsib ta, kuigi pärast tema lugu tühistati Valdese firma elektrimüügiluba.