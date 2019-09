Mis on „Pealtnägija“ fenomen? Vahur Kersna: mõtlesime, et anname gaasi ja vaatame, kuhu tee viib 

Radsin moodustas tehnilise meeskonna, mis oli tol ajal olevatest võimalustest parim, alates valgustajates ja lõpetades monteerijatega.

„Oli väga harva seda tunnet, et sa teed tööd. Oli tunne, et see on elustiil, et sa teed midagi olulist, vajalikku,“ sõnab Katrin Vaga, kes oli „Pealtnägija“ toimetaja esimesed kuus aastat. „Maire oli päris karm. Tema oli ikka see, kes vaatas, et kõik nii-öelda peades sündinud oleks telekõlbulik. Ta suutis mingil imeviisil teha visuaalseks ka kõige visuaalselt vähemlubavamad lood.“