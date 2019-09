Mihkel Kärmas Estonia katastroofist: hämmastav, et ka nüüd ilmub lagedale dokumente, mida varem pole nähtud 

Kärmas tõdeb, et selle teemani on teda viinud saatus. „Ma ei saa öelda, et see oleks asi, millele pidevalt mõtlen, lisaks pole ma sellest igal aastal lugusid teinud. Aga tõesti on ring mind selle teema juurde tagasi toonud, eriti kui juhtuvad olema ümmargused aastapäevad.“