Teleekspert Jüri Pihel TTV sulgemisest: see on õige otsus, sest seda kanalit ei vaadanud keegi peale inimeste, kellele meeldivad odioossed vanamehed 

“Aga see kõik peab asetuma õigesse konteksti. Kui ikkagi lähed koos narridega ja täitsa naeruväärsetega üheskoos ringreisile, siis ega see ullikeste lõhn jääb külge ka kõige paremale saatele, midagi ei ole teha. Ma ei taha halvustada inimesi, kes seal saateid tegid, et nad oleksid küündimatusest teinud saateid, vaid kanal ise on küündimatult tehtud ja toodetud,” selgitab ta.

Samal teemal Õhtuleht | Eesti uudised Mihhail Kõlvart viimases intervjuus TTV-le: kasutame edaspidi kanaleid, mil on suurem vaadatavus Piheli arvates olid TTV tegijatel läbimõtlemata ka motiivid, miks seda kanalit üldsegi teha. “Võib-olla polnudki seal jaamas kedagi, kes oleks osanud küsida ja vastata küsimusele “Miks me seda teeme?”. Naiivne on arvata, et teed mingisuguse meediaväljaande ja seda tulevad tohutud massid vaatama. Võivad tulla, aga tulevad ainult ühel tingimusel: kui väljaanne teenib konkreetselt auditooriumi huve. Inimene saab sellest aru, kui väljaanne on tema poolel ja ajab tema asja, ka tänapäeva Eestis on nii,” selgitab ta.

“Inimene tunneb selle ära ja oskab seda hinnata. On igasugu kurioosseid saateid ka, mida rahvas vaatab massiliselt, sest ta tunneb ära, et vaatamata trikkidele tehakse seda tema pärast. Aga kui minna seda inimest tänapäeval mingisuguse ideoloogiaga üle külvama või oma asja ajama, ei võeta sind kunagi päriselt omaks.”

Vanad mehed tegid vanadele meestele televisiooni ja need ka palju seda ei vaadanud

Lisaks on Piheli sõnul TTV probleem see, et tänapäeval ei saa väiksed kanalid enam hõlpsasti populaarseteks. “Ega ükski väga väike kanal enam suureks ei lähe, selle kohta pole ka maailmas üldse näiteid. Televisioon on natukene vanaaegne asi, paarkümmend aastat tagasi oli lihtne, siis kui uued kanalid läksid suureks ja jäid üldiselt suureks,” sõnab ta.

Pihel heitis pilgu ka TTV vaatajanumbritele. Mehe sõnul on TTV õnnetuseks ka see, et ega keegi teda päriselt ei vaadanudki. “Kuu aja jooksul keerasid pooled eesti inimesed vähemalt korra selle kanali peale. Ehk inimesed teadsid selle kanali olemasolust, aga seda lihtsalt ei vaadatud!” nendib ta.

Huvitav on Piheli sõnul see, et TTV vaatajate seas ei olnud praktiliselt üldse venelasi. “Ehk kui rääkida Tallinnast, kus pooled elanikud on need, kelle emakeel on vene keel, siis tehti pooltele Tallinna elanikele kanalit, mida nad mitte kunagi ei vaadanud. Kõiki muid eesti kanaleid ikka venelaste poolt vaadatakse rohkem kui TTV-d,” tõdeb ta.