„PEALTNÄGIJA“ 20 | Kristjan Pihl: ma ei mäleta karjäärist piinlikumat hetke, kui see... 

Kui leheajakirjanikud võivad ise otsustada, millal ja kus nad intervjuud teevad, siis televisioonis sõltub kõik võttemeeskonnast ja selle graafikust. Ilma võttegrupita pole sul intervjuud, ilma intervjuuta pole sul lugu," teab Pihl. "Võttemeeskonna aeg jaguneb aga nelja-viie autori vahel, mistõttu on võttepäevad sageli pikad ja tihedad, nii et mõnikord jääb lõunasöögiks aega heal juhul viis minutit."

Rongi jõudes selgus, et Kristjan oli suures ähmis kogemata kaasa haaranud ka võõra ranitsa, kus oli sees kellegi lõunasöök... Ta tunnistab: "Ausalt, ma ei mäleta karjäärist vist piinlikumat hetke, kui see, et pidin vedurijuhile helistama ja teatama, et "palun väga vabandust, aga ma varastasin teie lõunasöögi"."