„PEALTNÄGIJA“ 20 | Piret Järvis-Milder: meie meeskonnas ei ole mitte vaid profid, vaid ka head ja hoolivad inimesed 

“Nende inimeste seltsis on alati hea ja kodune tunne. “Pealtnägija” produtsent Piret Priisaar on öelnud, et oma meeskonda komplekteerides otsib ta inimesi, kes poleks mitte lihtsalt oma ala profid, vaid kes oleks ka inimesena head ja hoolivad,” lisab ta.

Järvis-Milderi sõnul on tema jaoks väga suur õnn see, et tal on niivõrd ägedad kolleegid. “Ja mida aeg edasi, seda rohkem saan ma aru, kui oluline see on, et saaks saadet tehes keskenduda ühiskonna probleemide lahkamisele ja lahendamisele, mitte aga maadelda näiteks toimetuse sisepingetega,” nendib ta.